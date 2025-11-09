Графік відключення води на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі створить серйозні проблеми для окремих місцевих жителів.

Графік відключення води на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі охоплює як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки, повідомляє Politeka.

КП «Дніпроводоканал» ДМР попереджає споживачів про примусове обмеження водопостачання для тих, хто має значну заборгованість.

Графік відключення води на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі включає низку адрес у Чечелівському районі, де проживають боржники приватного сектору.

З 10 по 14 листопада представники комунального підприємства проводитимуть роботи з відключення абонентів від централізованого водопостачання. Загальний борг мешканців цих вулиць перевищує 367 тисяч гривень.

У список потрапили мешканці таких адрес: Балка мальовнича, Конюхова, Кульчева, Потічна, Південмашівська, Острозька, Високогірна, Васильківська, Старомайорська, Сухий Яр, Трофима Романченка, а також тупиків Полуничний і Старомайорський.

Найбільша заборгованість зафіксована на провулку Конюхова, де сума перевищує 185 тисяч гривень. Також значні борги мають мешканці вулиці Васильківської - понад 61 000 грн.

Крім приватного сектору, графік відключення води на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі передбачає проведення робіт у багатоквартирних будинках Центрального району.

З 10 по 14 листопада спеціалізовані бригади підприємства здійснюватимуть планові зупинки послуги водовідведення. Загальний борг мешканців цих будинків перевищує 726 тисяч гривень.

Неприємності торкнуться таких адрес: проспект Олександра Поля, будинки 80, 82, 82А, 84, 84А, 86 та 88. Найбільші суми боргу зафіксовано у мешканців будинку 88, де заборгованість сягає понад 214 тисяч.

