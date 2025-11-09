У грудні пенсіонери, зокрема мешканці Кривого Рогу, зможуть отримати грошову допомогу, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надаватиметься в рамках нового пакету «Зимової підтримки» та становитиме від 1000 до 6500 гривень залежно від категорії.

Як розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін під час ефіру телемарафону, грошова допомога для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає виплати різним групам населення.

Кабмін уже підготував проект рішення для найближчого засідання. За словами Улютіна, одноразова підтримка у 6 500 гривень буде націлена на найуразливіших.

До них належать сім'ї з дітьми, сім'ї, над якими встановлена ​​опіка, дитячі будинки сімейного типу, а також діти з малозабезпечених сімей. Крім того, кошти отримають особи з І групою інвалідності серед внутрішньо переміщених осіб та самотні літні люди.

Вказану суму можна буде витратити на продукти, ліки, теплий одяг чи оплату комунальних послуг. Для інших громадян передбачено одноразову виплату у розмірі 1 000 гривень. Її зможуть отримати всі, хто звернеться за підтримкою у грудні.

Цю суму можна буде витратити на широкий перелік потреб, включаючи транспорт, медикаменти та інші товари та послуги, подібно до минулорічної програми.

Міністр також розповів про нові напрямки підтримки для мешканців прифронтових територій. З 1 листопада діє програма компенсації за електроенергію. Вона забезпечує до 100 кВт на особу або 300 кВт на родину безкоштовно.

