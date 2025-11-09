Подорожчання продуктів у Київській області зафіксоване на огірки, пшоно та кефір, повідомляє Politeka.

Інформацію про цю ситуацію надає портал Мінфін.

Огірки гладкі (1 кг) наразі мають середній цінник 138,00 грн. У Megamarket пропонують саме цю суму, жовтневі показники магазинів коливалися від 51,80 грн в Auchan до 131,03 у Megamarket, середній рівень за місяць становив 80,49. Дані індексу споживчих цін свідчать про поступове підвищення: від 71,25 на початку жовтня до 173,70 в середині, після чого відбулося зниження до 122,70 та стабілізація на 138,00 у перші дні листопада. За місяць середні ціни зросли на 66,75 гривень.

Пшоно (1 кг) демонструє середню вартість 27,77. Поточні пропозиції варіюються від 24,20 гривень у Metro до 32,20 у Megamarket, Auchan пропонує 26,90. Середні жовтневі розцінки були нижчими — 25,96, що відображає приріст на 3,33. Щоденні значення показують стабільність у межах 24,43–27,77, зокрема підвищення в середині жовтня до 27,77 грн та підтримка цього рівня на початку листопада.

Кефір Селянський 2,5% (950 мл) має середню вартість 65,08 гривень. Поточні пропозиції різняться: Auchan — 57,50, Megamarket — 69,40, Metro — 63,44, Novus — 69,99. Середні показники жовтня становили 63,45, отже за місяць підвищення склало 3,49. Індекс споживчих цін демонструє коливання від 61,60 на початку до 68,10 наприкінці місяця, із піками 65,70 та стабілізацією до 65,08 на 5 листопада.

Подорожчання продуктів у Київській області підкреслює значне зростання вартості основних овочів, круп і молочних товарів. Дані на 5 листопада 2025 року дозволяють оцінити динаміку ринку, відстежити зміни середніх цін та порівняти пропозиції магазинів, що дає можливість планувати витрати та контролювати споживчий бюджет.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для пенсіонерів: низка українців зможуть отримати важливу виплату.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів, ситуація в магазинах різко змінилася.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху транспорту.