Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає хорошим рішенням для тих, хто після виходу на заслужений відпочинок хоче мати гарні гроші.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі наразі доступна у різних напрямках, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з сайту work.ua, у місті є кілька пропозицій, які не потребують великих фізичних навантажень або спеціальної освіти, проте гарантують стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає різні варіанти зайнятості. Перша пропозиція стосується вакансії монтажника волоконно-оптичних ліній зв’язку. Для цієї зайнятості достатньо мати мінімальну технічну освіту, а досвід буде лише перевагою. Підприємство навчає новачків і пропонує платне стажування.

Працівникам гарантують забезпечення інструментами, офіційне працевлаштування. Оплата становить від 30 000 до 50 000, що включає ставку 18 000 грн і додаткові бонуси залежно від виконаних завдань.

Ще одна цікава вакансія - водій-експедитор. Компанія «Фокстрот» шукає енергійних працівників, які мають права категорії BC та бажання працювати з клієнтами. Роботодавець пропонує зарплату від 25 000 до 40 000, гнучкий графік і можливості для кар’єрного зростання.

Також відкрита вакансія вантажника у компанії «Нова пошта». Зарплата становить 22 000, графік передбачає нічні зміни: два через два, з 18:30 до 7:30. Компанія надає офіційне працевлаштування, медичне страхування, оплачувану відпустку і лікарняні.

Під час навчання працівники отримують стипендію, а згодом можуть просунутися від вантажника до керівника зміни чи навіть підрозділу.

До обов’язків на цій роботі для пенсіонерів у Кривому Розі входить контроль за цілісністю посилок, завантаження й вивантаження відправлень, сортування та сканування товарів.

