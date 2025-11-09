Графік відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 листопада передбачає проведення комплексного технічного обслуговування мереж.

Графік відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 листопада охоплює кілька населених пунктів, де триватимуть ремонтні роботи електрообладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобденерго.

Планові знеструмлення заплановані щоденно в різних селах області.

10 листопада електропостачання буде припинено у Веселому, Нововознесенці, Новодніпровці та Яворницькому. Роботи проходитимуть із 09:00 до 17:00. Також у Біленькому без живлення залишаться частини вулиць Космічна, Партизанська, Грушева, Миру й Українська. У Кушугумі знеструмлять вулиці Жеріхова, Зарічна, Коротка, Лісна та Тяпкова.

11 числа відключення торкнуться Підгірного, Широкого та Петропавлівки. Без електрики будуть об’єкти на вулицях Миру, Луговій, Центральній і Ставковій. Ремонт триватиме з 09:00 до 17:00.

12 листопада з 09:00 до 17:00 заплановані роботи в Новостепнянському, Шевченківському, Новооленівці, Новоолександрівці, Лежиному, Придніпровському, Дніпрельстані, Кушугумі та Біленькому. У Лежиному знеструмлять будинки по Луговій, Молодіжній, Садовій, Центральній і Шевченка. У Придніпровському – на Набережній. У Дніпрельстані без електрики залишаться вулиці Жовтнева й Шевченка.

14 числа заплановано технічний ремонт в Лежиному та Відрадному. Вимкнення триватимуть із 09:00 до 16:00. У Лежиному вони торкнуться Залізничної, Козацької, Козачої, Культурної, Мирної, Полевої, Привокзальної, Садової, Степової, Центральної та Шевченка. У Відрадному — Вишневої, Профсоюзної та Шевченка.

