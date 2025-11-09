Робота для пенсіонерів у Дніпрі дає можливість залишатися активними та отримувати гарні гроші.

Багато компаній пропонують роботу для пенсіонерів у Дніпрі, яка не вимагає надмірних фізичних зусиль, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає кілька цікавих вакансій, які ми знайшли на платформі work.ua.

Однією з пропозицій є посада завгоспа та водія в компанії Kaplun.Global. Тут пропонують заробітну плату у розмірі 25 000. Потрібно щодня перевозити співробітників до офісу та назад, доставляти вантажі від постачальників, а також виконувати дрібні господарські завдання.

Серед обов’язків є виїзд на заміри, фотографування об’єктів і підтримка виробничого приміщення у порядку. Кандидат повинен уміти керувати різними автомобілями, серед яких Opel Vivaro та Renault Logan. Вітається наявність власного авто.

Ще одна вакансія, що може зацікавити людей старшого віку, це машиніст крана на металургійному виробництві. Заробіток становить від 20 800 до 22 800 після сплати податків. Серед завдань управління кранами різних типів, транспортування вантажів у межах цеху та дотримання технологічних процесів.

Кандидату необхідно мати хоча б рік досвіду та відповідне посвідчення. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку, лікарняні, а також забезпечує спецодягом і засобами захисту.

Крім того, робота для пенсіонерів у Дніпрі є і в галузі обслуговування. Мережа МакДональдз пропонує вакансії працівників закладу громадського харчування із заробітком близько 24 516 гривень.

Зарплата розраховується відповідно до кількості відпрацьованих годин, а базовий тариф становить 136,88 гривні за годину. Умови дозволяють працювати людям без досвіду, оскільки компанія проводить навчання.

