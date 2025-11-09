Прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі обіцяє справжню осінню пору з прохолодою та опадами.

Синоптики розповіли, чи підготували сюрпризи осінні дні та зробили прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 10-ого числа: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +13°C.

У вівторок, 11.11: повітря прогріється до +12°C. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.

Середа, 12.11: протягом усього дня погода триматиметься похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температурні коливання — від +10 до +11°C.

Четвер, 13 числа: протягом усього дня небо вкриється хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+9°C. Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.

У п’ятницю, 14.11: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +5…+9°C. 14 листопада вважається початком зими та перших морозів. Якщо сьогодні дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня.

Субота, 15.11: хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів. Температура коливатиметься від +5 до +10°C.

У неділю 16.11: похмурою пора буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Без опадів. Температурні показники — від +5 до +10°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Дніпрі обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

