Згідно з графіком відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 10 по 16 листопада, усі роботи є плановими й необхідними для забезпечення стабільного функціонування електромереж.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 10 по 16 листопада включає кілька населених пунктів, де енергетики проведуть планові ремонти, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

Роботи триватимуть у різні дні, а відключення електропостачання заплановані на визначені години.

10 листопада без електрики перебуватимуть споживачі у Зеленому Барвінку. Знеструмлення заплановані на вулицях Весела, Залізнична, Козацька, Товариська, а також у Катеринівці на Прохолодній, 17. Того ж дня в Олександрійському знеструмлять частину будинків по вулицях Василя Симоненка, Затишна, Клубна, Озерна, Павла Кравченка та Миру. Роботи проводитимуть із 9:00 до 20:00.

11 числа з 8 до 18 години енергетики працюватимуть у Долинському (вулиця Героїв України, будинки 130, 134, 136). У Олександрійському з 9 до 20 години ремонти триватимуть на Затишній та Павла Кравченка. Також знеструмлять частину Олександрії (9:00 - 20:00) — мешканців вул. Катерини Білокур, Новопетрівського провулку, Новопразького шосе, Петра Болбочана, Промислової, Селищної та Українських Повстанців.

12 листопада заплановані знеструмлення у Щасливому (8:00-18:00). Без живлення залишаться вул. Лугова, Молодіжна, Овнянська, Польова, Нагорна, Шевченка, Героїв України, Козацька, Набережна, Перекопська, Садова, Центральна та Шкільна. Також у Олександрії частково знеструмлять вулицю 6-го Грудня, де роботи відбуватимуться протягом дня.

14 числа електроенергії тимчасово не буде в Олександрії з 9 до 20 години. Відключення заплановані на вул. 6-го Грудня, Івана Гонти, Кіндрата Рожнова провулку та Кропивницького провулку.

