Люди вже сходять з розуму

В Дніпрі живцем замурували бездомних котів

Як передає Politeka.net, про це повідомила дніпрянка в соцмережах.

За її словами, голова одного з будинків на вул. Калиновій, вирішивши, що коти, які живуть в підвалі, є переносниками вірусу, вирішила поставити сітки і забетонувати всі ходи і виходи.

«Люди, якщо справа так піде й далі, то ми в подібній паніці і без вірусу один одного за тиждень повбиваємо», — написала дівчина.

Варто відзначити, що згідно з інформацією МОЗ України, поки немає офіційних підтверджень, що домашні тварини можуть бути переносниками коронавірусної інфекції. Проте медики радять після контакту з тваринами мити руки з милом.



Але, не так давно в Гонконзі взяли у німецької вівчарки тест на коронавірус, і результат виявився позитивним.

Це вже другий зафіксований випадок захворювання домашнього вихованця коронавірусом COVID-19.

Але медики заспокоїли і заявили, що собаки не є переносниками коронавіруса штаму SARS-CoV-2. Фахівці припустили, що тварина могла заразитися від свого господаря. Людей з підозрою на COVID-19 госпіталізували, а вівчарку помістили в ветклініку.



Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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