В Дніпрі на житловому масиві Парус жителі відчувають проблеми з якістю проточної води
Як передає Politeka.net, про це повідомила дніпрянка в Facebook-спільноті Актив ж/м Парус (Дніпро).
"Знову проблема з водою! Як дотримуватися карантин, і чим мити руки? Це відео переслати Філатову і президенту?", - написала обурена жінка.
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В коментарях до посту дніпряни розділили її злість і поділилися схожими проблемами.
"На сьогодні передавали і попереджали що будуть ремонтні роботи", " На Юрія Кондратюка взагалі немає води", Гідропаркова 9 така ж вода, зателефонувала на гарячу лінію міськводоканалу. Заявку прийняли, але результатів поки що немає." ," Гідропаркова 1 знов брудна вода", - писали дніпряни.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса.
Поліція Дніпропетровської області просить громадян бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.
У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.
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