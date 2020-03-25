Ну і як в таких умовах дотримуватися карантину?

В Дніпрі на житловому масиві Парус жителі відчувають проблеми з якістю проточної води

Як передає Politeka.net, про це повідомила дніпрянка в Facebook-спільноті Актив ж/м Парус (Дніпро).

"Знову проблема з водою! Як дотримуватися карантин, і чим мити руки? Це відео переслати Філатову і президенту?", - написала обурена жінка.

В коментарях до посту дніпряни розділили її злість і поділилися схожими проблемами.

"На сьогодні передавали і попереджали що будуть ремонтні роботи", " На Юрія Кондратюка взагалі немає води", Гідропаркова 9 така ж вода, зателефонувала на гарячу лінію міськводоканалу. Заявку прийняли, але результатів поки що немає." ," Гідропаркова 1 знов брудна вода", - писали дніпряни.







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