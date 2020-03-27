В Дніпрі помітили підозрілих осіб, які ходять по дворах і під'їздах
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Facebook-групі Воронцовка, Правда, Каруни.
"Домушники!!! Пропонують вікна або хочуть водички попити! Зараз ходять Ростовська, Воронцова! Будьте уважні! Викликали поліцію, природно вони втекли!", повідомили очевидці і прикріпили відео.
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В коментарях жителі Дніпра зазначили, що це не єдиний випадок.
"Ну а хто зараз вікна ставить якраз час знайшли або дати водички попити", "Зараз ходять в районі клинчика", " У нас на Ростовській були і пішли за Л. Українкою", " У нас на Торговій тожи ходять два хлопця", " Тільки що стукали до нас у ворота, пішли Пролетарської Перемоги. Пригрозила викликати поліцію, пішли дуже швидко", - писали дніпряни.
Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському два колишніх ув'язнених під виглядом газовиків грабували людей.
Відомо, що злочин стався ще 3-го січня. Два рецидивіста у формі працівників газової служби зустріли свою жертву на сходовій клітці. Після чого, вони вчинили розбійний напад на 34-річного чоловіка, заволоділи його грошима і зникли.
Нападниками виявилися двоє колишніх ув'язнених, 24-х та 32-х років. 10-го березня співробітники поліції влаштували обшук в квартирах підозрюваних.
Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:
- Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.
- Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
- Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.
Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.
Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.