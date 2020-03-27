В Дніпрі помітили підозрілих осіб, які ходять по дворах і під'їздах



Як передає Politeka.net, про це повідомили в Facebook-групі Воронцовка, Правда, Каруни.

"Домушники!!! Пропонують вікна або хочуть водички попити! Зараз ходять Ростовська, Воронцова! Будьте уважні! Викликали поліцію, природно вони втекли!", повідомили очевидці і прикріпили відео.

В коментарях жителі Дніпра зазначили, що це не єдиний випадок.

"Ну а хто зараз вікна ставить якраз час знайшли або дати водички попити", "Зараз ходять в районі клинчика", " У нас на Ростовській були і пішли за Л. Українкою", " У нас на Торговій тожи ходять два хлопця", " Тільки що стукали до нас у ворота, пішли Пролетарської Перемоги. Пригрозила викликати поліцію, пішли дуже швидко", - писали дніпряни.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському два колишніх ув'язнених під виглядом газовиків грабували людей.

Відомо, що злочин стався ще 3-го січня. Два рецидивіста у формі працівників газової служби зустріли свою жертву на сходовій клітці. Після чого, вони вчинили розбійний напад на 34-річного чоловіка, заволоділи його грошима і зникли.

Нападниками виявилися двоє колишніх ув'язнених, 24-х та 32-х років. 10-го березня співробітники поліції влаштували обшук в квартирах підозрюваних.

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.



