В Кам'янському чоловік видурював гроші у пенсіонерів



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прокуратуру Дніпропетровської області.



Відомо, що громадянин представлявся працівником газової служби (хоча ніякого відношення до неї не мав) і під приводом нібито заміни газового обладнання та шахрайським шляхом отримував грошові кошти довірливих споживачів.

Йому вдалося виманити у довірливих пенсіонерів близько 5 000 грн всього за три місяці.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.



Варто відзначити, що подібні аферисти промишляють досі.

У тому ж Кам'янському, два колишніх ув'язнених під виглядом газовиків грабували людей.

Своїх жертв вони чекали на сходовій клітці. Після чого, вони вчинили розбійний напад на 34-річного чоловіка, заволоділи його грошима і зникли.

Нападниками виявилися двоє колишніх ув'язнених, 24-х та 32-х років. 10-го березня співробітники поліції влаштували обшук в квартирах підозрюваних.

Для того, щоб не стати жертвою злодіїв ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

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