В Кам'янському чоловік видурював гроші у пенсіонерів
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прокуратуру Дніпропетровської області.
Відомо, що громадянин представлявся працівником газової служби (хоча ніякого відношення до неї не мав) і під приводом нібито заміни газового обладнання та шахрайським шляхом отримував грошові кошти довірливих споживачів.
Йому вдалося виманити у довірливих пенсіонерів близько 5 000 грн всього за три місяці.
Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.
Мама Вєрки Сердючки засвітилася без гриму, актрису зовсім не впізнати: "Вона заміжня і..."
Посилення карантину, стрибок курсу та дата закінчення епідемії коронавіруса – головне за ніч
Демі Роуз, Ана Чері та інші зірки, які залишилися без одягу заради жарких кадрів: топ фото
Поряд з Дорофєєвою опинився інший після розпаду «Время и стекло», кадри дуету: «Хороший старт»
Варто відзначити, що подібні аферисти промишляють досі.
У тому ж Кам'янському, два колишніх ув'язнених під виглядом газовиків грабували людей.
Своїх жертв вони чекали на сходовій клітці. Після чого, вони вчинили розбійний напад на 34-річного чоловіка, заволоділи його грошима і зникли.
Нападниками виявилися двоє колишніх ув'язнених, 24-х та 32-х років. 10-го березня співробітники поліції влаштували обшук в квартирах підозрюваних.
Для того, щоб не стати жертвою злодіїв ви повинні знати елементарні правила:
- Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.
- Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
- Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.
Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.
Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.