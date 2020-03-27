В Дніпрі двоє чоловіків викрадали з недобудованих будинків інструмент, будматеріали, побутову техніку



Як передає Politeka.net, про це повідомили в управління карного розшуку ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомо, що злодії промишляли вночі. вони Проникали в будинки, зламуючи двері і вікна, викрадене спочатку зберігали в своєму гаражі. Вже пізніше продавали на базарах.





Як видно на фото, не гребували вони будь дрібницею.

Злодіїв вдалося затримати. Ними виявилися двоє раніше судимих за майнові злочини дніпрян віком 25 та 27 років.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському два колишніх ув'язнених під виглядом газовиків грабували людей.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі в супермаркеті Varus бабуся обікрала жінку.

Відомо, що злочин стався в супермаркеті по вулиці Донецьке шосе, 9а.



За словами постраждалої, бабуся вкрала у неї гаманець, в якому лежали всі гроші і документи.



Одягнена вона була зелене пальто і темний об'ємний бере.

Всіх, хто знає цю жінку, або десь бачив її, Вікторія просить повідомити за номером 096-816-79-55.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.