Він один з учасників банди

На Дніпропетровщині поліція розшукує злочинця, який переховується від суду

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Нацполиции в Дніпропетровській області.

Дмитро Клочко 1997 року народження, підозрюється у злочині, передбаченому год 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене з застосуванням зброї та інших предметів).

В поліції повідомляють, що злочин стався 15 березня в одному з розважальних закладів у смт Петропавлівка.

П'ятеро озброєних чоловіків, погрожуючи застосувати зброю, побили групу людей. Після вони втекли. Правоохоронця вдалося затримати чотирьох з них, але один так і залишився на волі.

В поліції просять усіх, кому відомо місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомити Петропавлівське відділення поліції або за тел. (050) 159 07 45, (095) 466 61 62, (099) 235 33 31 або 102.

Раніше ми повідомляли, що розшукують двох чоловіків, які розгромили маршрутку №87.

Інцидент стався на вулиці Робочій. Двоє чоловіків з дитиною, які швидше за все були в нетверезому стані накинулися на водія і пошкодили транспортний засіб.

Водій зробив зауваження і попросив не відволікати від управління, але неадекватні громадяни продовжили конфлікт, через що водій був змушений зупинити автобус і вимагати призвідників покинути салон.

У відповідь вони почали громити маршрутку.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.