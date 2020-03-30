Під Дніпром у лісі виявили двох загублених дівчаток
На карантин через епідемію коронавіруса українці намагаються гуляти в більш безлюдних місцях, ніж зазвичай. Деякі ходять на прогулянки в раніше незнайомі місця на природу. Так, рятувальники знайшли двох дівчат, які вирішили подихати свіжим повітрям і заблукали в лісі в Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Про їх відсутність повідомили в поліцію рідні та односельці.
Коли дівчаток знайшли, то виявилося, що в лісі не могли знайти дорогу додому дівчинки 15-ти і 16-ти років.
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У рятувальників на пошуки заблукалих пішло більше години. Шукали дітей з використанням спеціальних світлових і звукових сигналів пожежно-рятувального автомобіля 6-ро людей.
Дівчат знайшли цілими і неушкодженими і повернули рідним.
Нагадаємо, що під Дніпром касирки виходять на зміну в цих будівельних шоломах і медичних масках.
У мережі з'явилися фотографії з супермаркету АТБ на Ігрені на Дніпропетровщині.
Чоловік показав фото і відзначив, щоб інші переймали досвід у співробітниць супермаркету. Крім того, кассажирши працювали в рукавичках.
«Сьогодні АТБ на Ігрені! Касир побачила у мене в руках телефон і показала, що у неї і рукавички є. Переймайте досвід!», – написав дніпрянин.
В мережі почали коментувати незвичайний «прикид» касирок під час карантину.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.
Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.
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