В Дніпрі ліквідували наливайку на ж/м Сокіл, а вилучені алкогольна продукція піде на виготовлення дезінфікуючих засобів



Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті ДніпроTV. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За словами заступника мера Михайла Лисенка, незважаючи на заборони продажу алкоголю на розлив, незважаючи на рішення комісії ТБЧС, власники прийняли рішення порушити всі існуючі норми.

"Алкоголь на розлив проводився за відсутності усіляких документів. Сьогодні частина алкоголю буде вилучено. Надалі її відправлять на виготовлення антисептиків для рук, які будуть поширюватися Дніпровським Міською радою", - заявив він.

А ось сам власник точки, де продавали алкоголь заявив, що їх «обдерли».

"З людьми і постачальниками тепер розраховуватися треба, а це просто драма", - заявив він.

Також стало відомо, що кошти погодилися проводити кілька місцевих фармацевтичних компаній.





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