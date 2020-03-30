Все на вашій совісті

В Дніпрі медики розшукують людей, які могли контактувати з людьми з підозрами на коронавірус чи вже підтвердженими випадками

Як передає Politeka.net, про це повідомила директор першого центру медико-санітарної допомоги міста Дніпра Надія Сальник.

За її словами, за минулі вихідні з ознаками гострих респіраторних захворювань до медиків звернулося 642 людини.

Вона також звернулася з проханням до жителів Дніпра:

«Для всіх хто приїхав, все залишається без змін. 2 тижні самоізоляції – це ваша свідома обов'язок. Для тих, хто міг контактувати з людьми з підозрами на COVID-19 або вже підтвердженими випадками — дуже вас прошу, відповідайте на дзвінки з невідомих номерів, давайте працювати разом», заявила вона.

Брифінг 30.03.2020 Повідомляємо, що станом на 30 березня по м. Дніпру 5 пацієнтів з COVID-19, з яких 1 – одужав, ще 12 пацієнтів – очікують результатів. Також, надає інформацію, щодо захворюваності на ГРВІ та грип – Сальник Надія Миколаївна – медичний директор КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР. Gepostet von Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради am Montag, 30. März 2020

Нагадаємо, на даний момент в місті офіційно зафіксовано 5 випадків виявлення коронавірусної інфекції. 4 людини проходять лікування, 1 видужав.



Ще 12 людей чекають результатів лабораторних досліджень.





Також в Дніпрі на період карантину серйозно змінилася схема руху громадського транспорту.

Крім недавнього нововведення з пропусками, тепер у Дніпрі значно скоротять маршрути громадського транспорту.

Так, залишиться всього 12 автобусних маршрутів та електротранспорт, яким можна буде користуватися лише за спеціальними перепустками.

Ці маршрути продовжують функціонувати для перевезень людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Перепустки будуть видавати співробітникам екстрених, комунальних служб, працівникам підприємств критично важливої інфраструктури, лікарям і працівникам аптек.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.