В поліції Дніпропетровської області вважають, що карантинні заходи необхідно посилити



Як передає Politela.net, таку заяву зробив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс в інтерв'ю "Відкритому" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами потрібно посилювати відповідальність громадян та обмежити їх доступ до зон відпочинку.



"Я б заборонив пікніки в парках, я б заборонив масове гуляння в парках. Хоч це і відбувається на відкритому повітрі, люди активно контактують. Потім нам відстежити, хто з ким в парку зустрівся, нам буде досить складно відстежити коло людей, які є носіями коронавірусу”, – зазначив він.

На даний момент силовики не мають можливості штрафувати дніпрян за пікніки в парках або ходіння в громадських місцях без медичних масок.

Ці заходи – поки лише рекомендації держави, і поліцейські можуть проводити лише профілактичні бесіди.

Також відомо, що за минулу добу було складено близько 169 адміністративних матеріалів за порушення правил карантину через епідемію коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що під час карантину в Дніпрі продовжують працювати лазні і сауни.

Днями в Дніпрі поліція "накрила" кілька лазень і саун, що працювали під час карантину. Власники були оштрафовані.



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