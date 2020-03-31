В мережі показали, як змінився Дніпро за час карантину

Як передає Politeka.net, з допомогою дрона місцевим ЗМІ змогли зафіксувати жахливі кадри.

Судячи з відео, більшість городян сидять по домівках. Лише зрідка можна помітити проходить повз людини. Виникає відчуття ніби всі жителі відразу покинули місто. І це в розпал весни!

Центр міста взагалі не дізнатися. Порожні Європейська площа, парк ім. Глоби, площа Героїв Майдану та інші улюблені місця перебування городян.

Нагадаємо, в Україні оголошено карантин, який за попередніми даними триватиме до 24 квітня.



Також в поліції Дніпропетровської області запропонували В поліції Дніпропетровської області вважають, що карантинні заходи необхідно посилити.

На даний момент силовики не мають можливості штрафувати дніпрян за пікніки в парках або ходіння в громадських місцях без медичних масок.

Раніше ми повідомляли, що під час карантину в Дніпрі продовжують працювати лазні і сауни.

днями в Дніпрі поліція "накрила" кілька лазень і саун, працюючих під час карантину. Власники були оштрафовані.



Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".

Також Politeka писала, що карантин максимально посилюють з 18 березня: що робити українцям, інструкція від Зеленського.