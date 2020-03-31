У Павлограді працівники ринку вийшли на протест
Про це повідомляє Павлоград.dp.ua.
Відомо, що підприємці центрального ринку Павлограда вийшли на акцію з проханням відновити торгівлю.
За їх словами, вони знаходяться без роботи вже кілька тижнів і їм нічим годувати сім'ї.
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"У мене вдома двоє маленьких дітей, теща, дружина, кіт і собака. Собаку продавати не хочу. Всі хочуть їсти. Продуктовий набір коштує мінімум 500 гривень в день. Чому сьогодні прийшов? Жити нема на що", - поскаржився один з підприємців.
Люди впевнені, що немає нічого небезпечного в тому, що вони знову повернутися на роботу. По їх словах, страшніше - померти від голоду.
"Люди у відчаї, їм не на що жити. Ми розуміємо, що через три тижні все закінчиться", - переконана жителька Павлограда.
Нагадаємо, карантин через епідемію в Україні введений з 12 березня по 24 квітня. Практично всіх українців хвилює питання, коли ж в країні трохи послаблять спеціальні заходи.
Кабмін серйозно розглядає таку можливість.
Подібну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.
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