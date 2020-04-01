Жителі Дніпра почали викидати сміття з вікон

Як передає Politeka.net, про подібному випадку повідомила мешканка житлового масиву Тополя 1.

За її словами, з вікон на землю летить абсолютно все: пакети зі сміттям, пластикові і скляні пляшки та багато іншого.

  Все це відбувається з причини того, що сусідам просто лінь спуститися і опустити пакет з відходами в сміттєпровід.

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За словами дівчини, у поліції також не змогли нічим допомогти.

"Кажуть: як викинуть черговий раз, викликайте, приїдемо, вкажете з якої квартири викинули, — піднімемось з вами до них і поговоримо». Вже розмовляли…і відеокамери у мене немає, щоб засікти звідки викидають. А не спійманий — не злодій. Знала б точно, сама б віднесла весь цей сміття їм під двері", - уклала вона.

Раніше ще одна дніпрянка повідомила кричущий випадок: її сусіди залишали сміття і продукти життєдіяльності організму прямо в під'їзді.

Як стверджує жінка, їй неодноразово доводилося виносити гнилі овочі, пляшки, старі речі. Але останній випадок перейшов всі межі - викинута ялинка і відро сечі на сходовому майданчику повергнули її в жах.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі 86-річна жінка забарикадувалася в квартирі і постійно затоплює сусідів.

Протягом 4 днів комунальники безуспішно намагалися потрапити в квартиру жінки і єдине, що вони змогли зробити це перекрити воду всьому під'їзду. 

Нагадаємо, вихователь і няня влаштували свавілля у дитсадку під Дніпром

А ще Politeka писала, що скандал у дитсадку Одеси

Також Politeka повідомляла, що жінка вчинила непоправне з немовлям в Дніпрі

 