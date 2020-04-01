В Дніпрі піднялися ціни на деякі продукти



Про це розповіла редактор ІА «Міст-Дніпро» Наталія Завгородня.

Так, з 27 по 30 березня, у Дніпрі подорожчали гречка – на 4.19%, молоко – на 2.76%, хліб – на 1.98%, курячі яйця - на 1.83%.

Свинина, нарешті, скинула в ціні на 9.51%, куряче м'ясо – на 6.87%, макаронні вироби – на 2.97%, картопля - на 1.68%, олію – на 1.02%.

При цьому ціна на цукор не змінювалася весь тиждень зовсім.



А ось за підсумками моніторингу з 31 березня по 1 квітня свинина подешевшала на 20.17%, картопля -на 13.29%, олія - на 6, 64%.

Ціна на гречку продовжила зростання - на 9.52%, курка - на 6.17%, макаронні вироби - на 2.36%.

Ціна на хліб, яйця, цукор і молоко не змінилася.



Також ми повідомляли, що з-за карантину з українських прилавків можуть поступово зникнути імпортні товари.

Щоправда, за словами голови Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, куди більшою небезпекою для українців, ніж зникнення з прилавків імпортних продуктів, стане гостра проблема нестачі коштів - адже багато пішли на карантин за свій рахунок.

Раніше доктор Євген Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину.

За його словами, у списку повинні бути продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по супермаркетах хоча б 2-3 тижні. Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

Також Politeka писала, що новий вірус в Китаї: чоловік раптово помер в автобусі, «це захворювання вкрай…».