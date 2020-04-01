Мер Дніпра Борис Філатов і міністр МВС Арсен Аваков провели бесіду в мережі
Їх діалог відбувся вночі, в соцмережі Facebook.
За словами міністра, місцеве самоврядування має ключову роль в боротьбі з кризою і епідемією в Україні.
"Борис, і вам не спиться? Завтра ж на роботу з ранку? 4 години вистачає? Без місцевого самоврядування — нам каюк — ваша роль у цій кризі — найважливіше!", повідомив він і зазначив, що Філатову вдалося відстояти фінансування будівництва аеропорту Дніпра в надзвичайному бюджеті.
Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів, як місто готується до епідемії.
Роздягнена зірка «Топ-модель по-українськи» стиснула свої принади руками, засвітивши зайве: «Дуже сміливо»
Женька зі "Сватів" показала, як виглядала 20 років тому, вся побита: "Взагалі не впізнати!"
Світоліна похвалилася фігурою в облягаючій майці, фото: кращий ракурс
Бред Пітт, Джонні Депп і інші зірки, які спотворили себе до невпізнання: показові фото
"400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо як засверлівают труни", - написав він.
Крім того, мер закликав стежити за офіційними повідомленнями.
За його словами, на даний момент ніхто не може точно сказати, коли завершиться карантин в країні і будуть зняті всі обмеження.
Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".
Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».
Також Politeka писала, що новий вірус в Китаї: чоловік раптово помер в автобусі, «це захворювання вкрай…».