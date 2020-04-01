Мер Дніпра Борис Філатов і міністр МВС Арсен Аваков провели бесіду в мережі

Їх діалог відбувся вночі, в соцмережі Facebook.



За словами міністра, місцеве самоврядування має ключову роль в боротьбі з кризою і епідемією в Україні.

"Борис, і вам не спиться? Завтра ж на роботу з ранку? 4 години вистачає? Без місцевого самоврядування — нам каюк — ваша роль у цій кризі — найважливіше!", повідомив він і зазначив, що Філатову вдалося відстояти фінансування будівництва аеропорту Дніпра в надзвичайному бюджеті.





Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів, як місто готується до епідемії.

"400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо як засверлівают труни", - написав він.

Крім того, мер закликав стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня 2020 року - у Дніпрі та області всього 5 заразилися, 4 проходять лікування, 1 вже одужав, також вірус підозрюють у 11 осіб.

Раніше, міністр МВС Аресен Аваков заявив, що Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії. За його словами, на даний момент ніхто не може точно сказати, коли завершиться карантин в країні і будуть зняті всі обмеження.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

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