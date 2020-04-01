Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Країна.
За його словами після освячення, великодні набори доставлять додому.
"Зараз ми ведемо переговори з кожним храмом окремо і просимо, щоб були складені списки парафіян, які дійсно відвідують церкву, постійно сповідаються, причащаються, ходять щонеділі на службу... Ми зараз складаємо списки і будемо централізовано розвозити силами мерії такі продуктові набори, а батюшок будемо просити, щоб вони освячували пасхальні набори централізовано", - розповів мер Дніпра.
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Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення продовжити карантин у до 24 з квітня через епідемію.
У зв'язку з цим, по всі країні заборонені масові заходи.
Раніше ми повідомляли, що під час карантину в Дніпрі продовжують працювати лазні і сауни.
На днях в Дніпрі поліція "накрила" кілька лазень і саун, які працювали під час карантину. Власники були оштрафовані.
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