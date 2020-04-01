У Павлограді повністю відключили опалення мешканцям

У середу, 1 квітня, в Павлограді (Дніпропетровська область) офіційно завершився опалювальний сезон. Незважаючи на те, що опалення вже вимикали, в ніч на 1 квітня павлоградцям дали погрітися з-за сильного похолодання. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вже вранці 1 квітня батареї в будинках місцевих жителів були холодні.

Перед цим з 26 березня, в зв'язку з продовженням встановленого карантину на території України, було прийнято рішення про припинення централізованого теплопостачання в установах соціальної сфери Павлограда (дитячі садки, навчальні заклади, спортивні установи), за винятком територіального центру соціального обслуговування, навчальних закладів з інтернатним відділенням та медичних установ міста.

Опалювальний сезон у Павлограді тривав 5 місяців.

Нагадаємо, що мер Дніпра Борис Філатов і міністр МВС Арсен Аваков провели бесіду в мережі. Їх діалог стався вночі, в соцмережі Facebook.



За словами міністра, місцеве самоврядування має ключову роль в боротьбі з кризою і епідемією в Україні.

"Борис, і вам не спиться? Завтра ж на роботу з ранку? 4 години вистачає? Без місцевого самоврядування — нам каюк — ваша роль у цій кризі — найважливіше!", повідомив він і зазначив, що Філатову вдалося відстояти фінансування будівництва аеропорту Дніпра в надзвичайному бюджеті.





Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів, як місто готується до епідемії.

"400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо як засверлівают труни", - написав він.

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