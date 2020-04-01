2 квітня в шістьох районів Дніпра залишаться без електрики
Як передає Polteka.net, про масштабне відключення повідомили в прес-службі ДТЕК.
за Причиною стали планові обслуговування електричних мереж.
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- вул. Дев'ятого Травня, 3-57, 4-46, 50, 1-2;
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- вул. Арктична, 50-66, 34б;
- вул. Вітчизняна, 13, 13А;
- вул. Чайковського, 1-102, 2-78;
- пров. Таганрозький, 21-23;
- туп. Чайковського, 2-16;
- вул. Анадирськая, 1-39, 2-32, 12б;
- вул. Алуштинська, 3-19, 4-8,
- вул. Широка, 114-116, 130-134, 197-217;
- вул. Л. Роя, 1-33, 2-20;
- вул. Башкирська, 1-5;
- вул. Вітряна, 54-64;
- вул. Межова, 2-30;
- вул. Шефська, 66-138, 121-151;
- вул. Алуштинська, 1а,б;
- пер. Снайперський, 1-3, 4-6;
- пер. Шефський, 2-14, 19-21;
- вул. Водопровідна, 75, 77, 4б;
- вул. Лазаревська, 2-16;
- вул. Тайгова, 23-71, 26-76;
- вул. Житомирська, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264г;
- пер. Чернігівський, 8а, 1-25, 2-14.
Чечелівський район:
- вул. Робоча, 20, 22, 24а;
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