2 квітня в шістьох районів Дніпра залишаться без електрики

Як передає Polteka.net, про масштабне відключення повідомили в прес-службі ДТЕК.

за Причиною стали планові обслуговування електричних мереж. 

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Самарський район:

  • вул. Кольська;
  • вул. Берсеневська;
  • вул. Жовтнева;
  • вул. Зеленоградська, 85-93;
  • вул. Олександра Галича;
  • вул. Прибережна;
  • вул. Антарктична, 119-132;
  • вул. Дачна, 69-73, 78-86, 69а;
  • вул. Героїв Дніпра, 52-90А, 39-79;
  • вул. Прохорова, 48-84, 59-89;
  • вул. Псковська, 1-57, 2-58, 18а;
  • вул. Андрія Сахарова, 35-73, 34-74, 60а, 40б, 78а;
  • вул. Естафетна, 6.

Соборний район:

  • вул. Набережна Перемоги, 39а, 48, 48б, 48д, 54, 56, 56а, 58, 58А, 58К, 60;
  • вул. Мандриківська, 90, 127.

Центральний район:

  • вул. Антоновича, 52-62, 61-69;
  • вул. Надії Олексієнко, 25-27, 22-32;
  • вул. Філософська, 46-56, 33-37;
  • пр. Поля, 2б, 8а.

відключення, світло, вода

Новокодакський район:

  • пров. Донбаський, 2-30, 3-7, 9, 11-31;
  • вул. Лютнева, 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69;
  • вул. Рудна, 19-47, 28-56;
  • вул. Спокійна, 1-59, 2-80/1, 80/2-90;
  • туп. Залізничний, 1-25, 2-20;
  • вул. Весела, 1-19, 2-18;
  • вул. Вільямса, 112-116, 147-159, 118, 161-165, 118А;
  • вул. Дев'ятого Травня, 3-57, 4-46, 50, 1-2;
  • вул. Марка Озерного, 1-35, 2, 2а, 2б, 10-18, 4-8, 18, 36, 37-55;
  • вул. Мисливська, 1-19, 4-16, 12, 18-42, 19а-45;
  • пров. Боткінського, 1-19, 2-10;
  • пров. Лютневий, 1-3, 4-30;
  • Чапаєвської проїзд, 49, 51.
  • Народна Діївка, 36

Отключение света

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Передова, 427-457;
  • вул. Водопровідна, 46-84, 71-141;
  • вул. Тайгова, 1а-21, 2а-24;
  • вул. Арктична, 50-66, 34б;
  • вул. Вітчизняна, 13, 13А;
  • вул. Чайковського, 1-102, 2-78;
  • пров. Таганрозький, 21-23;
  • туп. Чайковського, 2-16;
  • вул. Анадирськая, 1-39, 2-32, 12б;
  • вул. Алуштинська, 3-19, 4-8,
  • вул. Широка, 114-116, 130-134, 197-217;
  • вул. Л. Роя, 1-33, 2-20;
  • вул. Башкирська, 1-5;
  • вул. Вітряна, 54-64;
  • вул. Межова, 2-30;
  • вул. Шефська, 66-138, 121-151;
  • вул. Алуштинська, 1а,б;
  • пер. Снайперський, 1-3, 4-6;
  • пер. Шефський, 2-14, 19-21;
  • вул. Водопровідна, 75, 77, 4б;
  • вул. Лазаревська, 2-16;
  • вул. Тайгова, 23-71, 26-76;
  • вул. Житомирська, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264г;
  • пер. Чернігівський, 8а, 1-25, 2-14.

Чечелівський район:

  • вул. Робоча, 20, 22, 24а;
  • вул. Богданова, 1, 3, 7.

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