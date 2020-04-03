В Дніпрі масово складають протоколи за порушення карантинних заходів

На цей момент відомо, що по всій Україні поліцейські склали 3120 адмінпротоколів.

Крім того, було відкрито 33 кримінальні провадження.

За станом на 30 березня, у Дніпрі вже було складено 200 протоколів за порушення карантину.

31 з них за порушення правил дотримання карантину склали патрульні. Це і порушення правил перевезення пасажирів, і вулична торгівля, і працюючі заклади громадського харчування, які в карантин повинні бути закриті.

Ще 169 адміністративних матеріалів склали поліцейські Нацполіції Дніпра.

Також відомо, що п'ятеро місцевих жителів, які порушили карантин, доведеться заплатити штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі поліцейські почали ходити по хатах з перевіркою дотримання умов самоізоляції.

Правоохоронці спільно з санітарними лікарями провели 1 квітня в Соборному районі в Дніпрі і перевірили тих громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону.

«Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з прибулими і попередили їх про необхідність з усією відповідальністю поставитися до карантинним заходам. Адже саме зараз всім нам важливо дотримуватися правила поведінки, які можуть зберегти життя і здоров'я людей», — розповіли подробиці у прес-службі Нацполіції.

Також ми повідомляли, що київська поліція склала більше 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації.

Відомо, що вже оштрафовані п'ять жителів столиці на кругленьку суму: 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".

Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."