В Дніпрі триває масова евакуація автомобілів порушників



Тільки за вчорашній день, Інспекція по контролю за паркуванням здійснила 3 евакуації авто, припаркованих з порушеннями, передає Дніпро оперативний.

Також відомо, що всього інспектори виписали 439 штрафів за неправильну парковку на суму 147 тисяч гривень.

Якщо ви побачили припарковані авто, які заблокували проїзд у навчальні заклади, лікарні, на зупинках або на пішохідних переходах, то повідомте за номерами: 068-578-04-37; 093-082-66-48.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі масово складають протоколи за порушення карантинних заходів.

На даний момент відомо, що по всій Україні поліцейські склали 3120 адмінпротоколів.

Крім того, було відкрито 33 кримінальні провадження.

За станом на 30 березня, у Дніпрі вже було складено 200 протоколів за порушення карантину.

31 з них за порушення правил дотримання карантину склали патрульні. Це і порушення правил перевезення пасажирів, і вулична торгівля, і працюючі заклади громадського харчування, які в карантин повинні бути закриті.

Ще 169 адміністративних матеріалів склали поліцейські Нацполіції Дніпра.

Також відомо, що п'ятеро місцевих жителів, які порушили карантин, доведеться заплатити штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.

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