В Кривому Розі заборонили продаж алкогольних напоїв з 22:00 до 8:00



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Криворожскго міськради.



«Сухий закон» буде діяти з 22:00 до 8:00 з метою не допустити скупчення людей.

Тепер під час карантину забороняється продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива в об'єктах торгівлі з подовженим і цілодобовим режимом роботи. Контролювати рішення буде патрульна поліція.

«Зрозуміло, що під час карантину деяким городянам стає» нудно «і вони хочуть» додати відчуттів «. Йдуть вночі в магазини, потім їх тягне погуляти по місту. Краще нехай посидять вдома, з родиною — так краще і їм, і їхнім родинам», — заявив голова Кривого Рогу.

варто відзначити, що в Дніпрі заборону на продаж алкогольної продукції з 22:00 до 07:00 діє вже довгий час.



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі масово складають протоколи за порушення карантинних заходів.

На даний момент відомо, що по всій Україні поліцейські склали 3120 адмінпротоколів.

Крім того, було відкрито 33 кримінальні провадження.

За станом на 30 березня, у Дніпрі вже було складено 200 протоколів за порушення карантину.

31 з них за порушення правил дотримання карантину склали патрульні. Це і порушення правил перевезення пасажирів, і вулична торгівля, і працюючі заклади громадського харчування, які в карантин повинні бути закриті.

Ще 169 адміністративних матеріалів склали поліцейські Нацполиции Дніпра.

Також відомо, що п'ятеро місцевих жителів, які порушили карантин, доведеться заплатити штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

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