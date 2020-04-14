Мер Дніпра Борис Філатов пригрозив церквам, які на Великдень будуть приймати парафіян



Як передає Politeka.net, про це мер повідомив на своїй сторінці в Facebook.



Він звернувся до представників міських церков з проханням не допустити скупчення людей біля храмів на Великдень.



"Шановні священнослужителі... Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що деякі не почули. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції і кримінальних справ ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкочених на наливайках і пунктах металоприйому. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію", – повідомив він.

Він також зазначив, що якщо представники церкви мають наміру ризикувати здоров'ям людей, то їм "не допоможе ніхто".



"Ні мої прекрасні відносини з владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог", – додав мер Дніпра.

Раніше Борис Філатов повідомив, що на території міських кладовищ уже викопано 600 могил під можливе поховання померлих від вірусу, для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків.

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