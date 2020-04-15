У Дніпрі біля церкви, в якій порушували карантин, виявили снаряд

В прес-службі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області повідомили, що під час патрулювання до правоохоронців звернулися працівники міськради.

Проводячи ремонтні роботи біля заїзду на територію церкви, комунальники виявили снаряд.

Зараз один із заїздів в храм розритий і огороджений. Другий підхід поки що відкрите.



Заступник мера Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook повідомив про "раптову" знахідку і назвав це "бісівщиною".

“Минулої ночі на мене зійшов дух. Так, технічний дух водоканалу. Дух повідомив мені, що швидше за все уздовж цього храму на глибині півтора метра замироточила холоднокатана труба діаметром 150 міліметрів. Траншея огороджена. Працює МНС. Будемо уважно обстежити всю територію, можливо, навіть до другого пришестя Христа”, – написав він

В мережі впевнені, що мер Дніпра Борис Філатов втілив у життя свої погрози в адресу церков після того, як вони у вербну неділю брали вірян.

Зазначимо, що днями мер Дніпра Борис Філатов пригрозив церквам, які на Великдень будуть приймати парафіян.

"Крім штрафів від поліції і кримінальних справ ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкочених на наливайках і пунктах металоприйому. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію", – повідомив він.

Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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