Люди про це попереджали давно

У Дніпропетровській області в річку впав міст з проїздила по ньому фурою

Як передає Politeka.net, інцидент стався у селі Олексіївка, Нікопольського району.

Пригода сталася, коли по ній проїжджав 20-тонна фура, навантажена металевими конструкціями.

Також відомо, що з завислого вантажівки в річку виливалося паливо. Водій не постраждав.

За словами місцевих жителів, вони неодноразово зверталися до представників всіх рівнів влади, однак відповіді не було, а тиждень тому на ньому проводили "латочний" ремонт.

В той самий час, у Києві президент Зеленський проводив прес-конференцію і обіцяв мільярди грошей, які спрямовують на ремонт доріг, об'єктів інфраструктури, зокрема, мостів.



"Я впевнений, що до кінця своєї каденції ми добудуємо всі дороги державного значення... Я хотів би бути президентом, який запам'ятався тим, що при ньому побудували всі дороги", - заявив він.

Зеленський також зазначив, що має намір знайти $3 млрд на програму по відновленню мостів по всій країні.

"Є запланована велика програма, на яку я зараз шукаю $3 млрд. Це - всі мости нашої країни", - сказав президент.

Нагадаємо, буря обрушилася на Київ, кадри стихії: як врятувати себе.

Як повідомляла Politeka, антициклон засів над Україною, погода готує різкий розворот від +20 до дощів.

Також Politeka писала, що весна скасовується, погода знову обрушить на українців морози і сніг: кому не пощастить.