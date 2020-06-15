В Дніпрі на вулиці Виробничій виникла пожежа в складських приміщеннях.
Про це передає Politeka.net з посиланням на «Дніпро оперативний».
Повідомляється, що в гасінні пожежі було задіяно 16 рятувальників і 3 пожежні машини.
Уточнюється, що у 07:54 ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вулиці Виробнича Самарського району.
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Рятувальники оперативно прибули на місце події. Пожежу ліквідували о 08:35.
Раніше повідомлялося, що на підприємстві відомого українського взуттєвого бренду MIDA спалахнула масштабна пожежа.
Вогонь охопив третій і четвертий поверхи корпусу взуттєвої фабрики по вулиці Східній у Космічному мікрорайоні Запоріжжя.
За вказаною адресою виїхали кілька пожежних машин. За словами очевидців, чорний дим від пожежі було видно з усіх куточків міста. Співробітники ДСНС гасили вогонь з драбини і з землі.
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НП сталася рано вранці на вулиці Космонавтів.
Рятувальники, що прибули за півгодини повністю загасили загоряння на площі 30 метрів квадратних.
На щастя, жертв і постраждалих немає.
Наголошується, що кіоск повністю вигорів. Рятувальники не виключають, що його могли підпалити, проте остаточну причину пожежі встановить слідство.
Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.
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