В Дніпрі на вулиці Виробничій виникла пожежа в складських приміщеннях.

Про це передає Politeka.net з посиланням на «Дніпро оперативний».

Повідомляється, що в гасінні пожежі було задіяно 16 рятувальників і 3 пожежні машини.

Уточнюється, що у 07:54 ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вулиці Виробнича Самарського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Пожежу ліквідували о 08:35.

Раніше повідомлялося, що на підприємстві відомого українського взуттєвого бренду MIDA спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь охопив третій і четвертий поверхи корпусу взуттєвої фабрики по вулиці Східній у Космічному мікрорайоні Запоріжжя.

За вказаною адресою виїхали кілька пожежних машин. За словами очевидців, чорний дим від пожежі було видно з усіх куточків міста. Співробітники ДСНС гасили вогонь з драбини і з землі.

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НП сталася рано вранці на вулиці Космонавтів.

Рятувальники, що прибули за півгодини повністю загасили загоряння на площі 30 метрів квадратних.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Наголошується, що кіоск повністю вигорів. Рятувальники не виключають, що його могли підпалити, проте остаточну причину пожежі встановить слідство.

Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.

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