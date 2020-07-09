У Дніпропетровській області безвісти зник 19-річний хлопець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інформатор".

Про місцезнаходження хлопця немає жодної інформації вже шостий день - від минулої суботи, 4 липня. Батьки 19-річного Владислава Ватажка не знаходять собі місця, адже весь цей час хлопець не з'являється вдома і не виходить на зв'язок.

Повідомляється, що Владислав живе в селищі Самарівка Дніпропетровської області, а навчається в Дніпрі - в університеті імені Альфреда Нобеля. Владислав також має роботу - в піцерії на вулиці Василя Сухомлинського (колишня Радгоспна).

Минулої суботи він говорив, що збирається зустрітися з друзями після зміни, і з тих пір на зв'язок з батьками він не виходить, а про його місцезнаходження буквально нічого невідомо. Мама Владислава розповіла, що вона вже подала заяву про зникнення в поліцію, але звернулася за допомогою і до місцевих жителів.

Зріст зниклого хлопця - 178 см. Має проблеми зі шкірою - на підборідді є вугри. У Владислава руде волосся, зачесане назад. Був одягнений в червону картату сорочку без рукавів, джинсові шорти, чорні мокасини. З собою в нього був чорний рюкзак.

"Просимо вас придивитися до фото і бути уважними в громадських місцях. Якщо раптом ви знаєте що-небудь про місцезнаходження хлопця, помітили його десь в місті або згадали, що бачили раніше, - передайте інформацію на "102" або за телефоном: (097) 788-82-35 - Сніжана, мама Владислава", - звернулися рідні хлопця до читачів.

Нагадаємо, підліток звів рахунки з життям на Одещині: "Описав у своїй книзі, як ...".

Як повідомляла Politeka, під Києвом безслідно зник юнак, фото і особливі прикмети.

Також Politeka писала, що у Харкові розшукують зниклого хлопчика: фото і прикмети.