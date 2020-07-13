У Дніпропетровській області оголосили про стихійні метеорологічні явища
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на обласну прес-службу ГУ ДСНС України.
Так, у понеділок, 13 липня, у Дніпрі та області прогнозуються сильні пориви вітру (до 20 метрів в секунду). Оголошено про перший (жовтий) рівень небезпеки.
Крім того, з 14 по 19 липня у місті та області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (п'ятий рівень).
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Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що 13 липня в регіоні буде мінлива хмарність. Вночі опади не очікуються, вдень можливий короткочасний дощ з грозою. Північно-західний вітер досягне швидкості 7-12 м/с, вдень – до 15-20 м/с. Вночі температура повітря опуститься до 15 градусів тепла, вдень підніметься до + 26-31.
14 липня – мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою. Швидкість вітру – 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі – +12-+17, вдень від +18 до +23.
15 липня прогнозують короткочасний дощ, грозу. Вітер очікується північно-західний, швидкість – 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12 – +17, вдень – від +22 до +27.
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