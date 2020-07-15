В Дніпрі один з рибалок зловив великого голавля

Про це пише Politeka, посилаючись на розповідь користувача Юрія Озерного в Facebook-спільноті "Дніпровський Рибальський Клуб".

Чоловік розповів, що частенько ходить на риболовлю заради отримання задоволення. Раніше йому вдавалося зловити головнів, однак вага риб не перевищував півтора кілограм.

На цей раз йому пощастило: Юрію попалася на гачок риба вагою більше 2,5 кілограм. Чоловік каже, що в перший зловив таку велику.

Житель Дніпра опублікував в соцмережі кілька кадрів з пам'ятної риболовлі. Члени спільноти оцінили його улов і похвалили чоловіка за великий трофей. Зокрема, користувач Kostya Dneprcustomworks написав: "Чудовий трофей, вітаю".

Юрій повідомив також, що головень – досить рідкісна риба, тому, помилувавшись на неї і зробивши кілька знімків, рибак відпустив її назад у річку.

Politeka повідомляла, що на озері у Дніпровському районі Києва зняли на відео величезну рибу, майже людського зросту. Жителька шістнадцятиповерхового будинку зняла на відео, як в озері плаває кілька риб страхітливого розміру.

На відео видно, що істота під водою майже не поступається в довжині людині, яка по берегу.

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