Дівчинка три дні жила у сусідки, поки мати була в запої

У Дніпрі маленька дівчинка попросила поліцію, щоб її забрали від мами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Наше місто".

Зазначається, що семирічна дівчинка звернулася до поліцейських, щоб ті забрали її від мами та відвезли до улюбленої бабусі.

Так, на телефон диспетчера поліції Дніпра надійшло повідомлення. Мешканка будинку по вул. Руденка розповіла, що у неї вже протягом трьох днів живе семирічна дівчинка, мати якої систематично вживає алкоголь, а про місцеперебування своєї дитини зараз і не здогадується.

Сусідка, у якої три дні жила дівчинка, допомогла правоохоронцям розібратися в цій історії. Вона розповіла поліції, що матір дівчинки не переймається щодо місцязнаходження та життя своєї дитини, натомість надаючи перевагу безтурботному вживанню спиртних напоїв. Горе-матір була в тижневому запої і поводилась вкрай неадекватно. При цьому жінку абсолютно не хвилювало, де весь цей час перебувала її семирічна донька.

Поспілкувавшись з дівчинкою, поліція з'ясувала, що вона категорично відмовляється залишатися з мамою. Натомість вона просила правоохоронців відвезти її до бабусі, заявивши, що хоче жити з нею в іншому регіоні.

Патрульні викликали на місце інспектора ювенальної превенції. Горе-матері повідомили, що їй загрожує адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків.

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