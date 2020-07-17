В Кривому Розі підлітки знищили пташине гніздо з пташенятами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеву ТРК Рудана.

Місцева мешканка розповіла, що малолітні хулігани спалили гніздо, а пташенят безжально розчавили.

Користувач Тетяна Колотуша розмістила у соцмережі Facebook відео, на якому видно, як двоє підлітків з посмішками на обличчях підпалюють гнізда.

"Відео вийде з групи тільки в тому випадку,коли БАТЬКИ цих малолітніх моральних ВИРОДКІВ будуть готові вести діалог з громадськістю! Ранок. 4.38! Інформація взята з viber групи Карнаватка. Впечатляйтесь, яке покоління росте! Батьки, гордіться своїми дітьми", – обурена жінка.

Відео можна подивитися тут.

Politeka писала, що в Харкові неповнолітні жителі міста розбивають ліхтарі, налили в фонтан миючих засобів, із-за чого вода спінилася, ламають лавки, змальовують і загиджують фасади, плитку і газон. Кожен день місцеві жителі викликають поліцію, так як неможливо заснути. У коментарях до публікації люди не приховують щирого обурення.

А співачка, переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко переконана, що екологічна катастрофа в Карпатах – це біда не тільки України, але і злочин перед усією планетою.

"Вагони, повні ще живого лісу, несуться щодня безперервним потоком. Тягачі і вантажівки, які розвозять його, випереджаючи один одного. Бензопили "чорних дроворубів" і "лісгоспів в законі", які "санітарно гладять" гірські схили і соснові хащі. Лисіють гори і мелеющие потоки, нестримні повені і пустельні вітри. Чуєте, як звучить ця какофонія хаосу і спраги? Це прелюдія до екологічної катастрофи", – каже вона.

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