Гучний скандал, що вибухнув днями в Дніпрі, обріс деталями

У мережі з'явилося відео, як пасажири маршрутки №101 побили дівчину за те, що вона заплатила за двох, але їхала одна, зайнявши відразу кілька сидінь. Кадри опублікувало видання "Наше місто".

Інцидент почався з того, що ситуацією обурилися кілька пенсіонерок, одна з яких демонстративно сіла поруч з постраждалою.

Словесна перепалка переросла в бійню. Дівчину, що заплатила за два місця, кілька разів вдарив кулаком по обличчю один з чоловіків, що їхав в цій же маршрутці. Після чого на нещасну накинулися і пенсіонерки, які видерли їй жмут волосся та розірвали футболку. У підсумку, літні жінки виштовхали дівчину з маршрутки - водій та інші пасажири, крім однієї жінки, за постраждалу не заступилися. Поліцію на місце не викликали.

"Я горбачусь на заводі, а вона п**дой заробляє", - репетувала найзавзятіша пенсіонерка, вчепившись дівчині у волосся.

Як стало відомо пізніше, небайдужі жителі Дніпра розшукали чоловіка з відео, що підняв руку на дівчину. Судячи з усього, того побили у відповідь.

Українці з запалом обговорюють подію в мережі:

"лисого вже знайшли люди, приліг полежати в під'їзді. На черзі старі комсомолки"

"дуже сподіваюся, що падонка знайдуть і жорстко покарають"

"господи, який ще рух в Європу...тут би до Африки дотягнутися... "

"Боже, який жах! Яке у нас бидло! Особливо моральний урод, який підняв руку на дівчину! Вона заплатила за два місця, якого біса пасажири сідають на це місце? Я б на її місці викликала поліцію!"

"Бабка замість того щоб захистити дівчину від дебіла ще у волосся їй вчепилася"

"Дитині на сусідньому сидінні класна така травма психіки. А бити дівчину звичайно не слідувало б.."

"Дик стоячих в маршрутках взагалі заборонено перевозити, особливо в карантин"

"Ситуація більш ніж дивна. По-перше, у маршрутних таксі продається не місце, а право проїзду. Але доводити це за допомогою побиття це просто злочин."

"Тварини"

Нагадаємо, водій маршрутки помстився пасажирові без маски в Дніпрі: розборки потрапили на камеру

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