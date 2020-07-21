Учасник події в Дніпрі Віталій Ларін розповів свою версію події

Про це пише Politeka, посилаючись на телеканал Україна 24.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік накинувся з кулаками на жінку, яка зайняла два місця в маршрутці.

За його словами, жінка була у нетверезому стані, нецензурно висловлювалася, провокуючи своєю поведінкою інших пасажирів. Ларін каже, що дівчину кілька разів просили покинути зал, проте безуспішно.

"По-перше, п'яна села і почала качати права. Образила всіх, кого могла і бачила. Я зірвався і хотів дати по губах. Я шкодую про це, але я вже не міг терпіти", – заявив він.

Після того, що сталося Ларін поплатився за свою поведінку. Його фото і адресу з'явилися в соцмережах, у той же день двоє молодиків побили його біля дверей власної квартири. Через напад на чоловіка розпочато кримінальне провадження, заодно поліцейські розслідують і бійку в маршрутці.

"Потерпіла жінка відразу від написання заяви відмовилася, проте згодом сама звернулася у райвідділ поліції. Відкрито кримінальну виробництво за хуліганство", – розповіла прес-секретар Нацполиции в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

В поліції контактів потерпілої не дають, сама вона теж ховається від камер журналістів. Пасажиру, який напав на неї, незабаром оголосять підозру.

Politeka повідомляла, що пасажири маршрутки №101 побили дівчину за те, що вона заплатила за двох, але їхала одна, зайнявши відразу кілька сидінь. Інцидент почався з того, що ситуацією обурилися кілька пенсіонерок, одна з яких демонстративно сіла поруч з постраждалою.

Словесна перепалка переросла в бійню. Дівчину, що заплатила за два місця, кілька разів вдарив кулаком по обличчю один з чоловіків, який їхав у цій же маршрутці.

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