Перед дракой женщину несколько раз просили покинуть салон

Участник происшествия в Днепре Виталий Ларин рассказал свою версию произошедшего

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на телеканал Украина 24.

Напомним, в Днепре мужчина набросился с кулаками на женщину, которая заняла два места в маршрутке.

По его словам, женщина была в нетрезвом состоянии, нецензурно выражалась, провоцируя своим поведением других пассажиров. Ларин говорит, что девушку несколько раз просили покинуть салон, однако безуспешно.

"Во-первых, пьяная села и начала качать права. Обидела всех, кого могла и видела. Я сорвался и хотел дать по губам. Я сожалею об этом, но я уже не мог терпеть", – заявил он.

После случившегося Ларин поплатился за свое поведение. Его фото и адрес появились в соцсетях, в тот же день двое парней избили его у дверей собственной квартиры. Из-за нападения на мужчину начато уголовное производство, заодно полицейские расследуют и драку в маршрутке.

"Потерпевшая женщина сразу от написания заявления отказалась, однако впоследствии сама обратилась в райотдел полиции. Открыто уголовное производство за хулиганство", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В полиции контактов потерпевшей не дают, сама она тоже скрывается от камер журналистов. Пассажиру, который напал на нее, вскоре объявят подозрение.

Politeka сообщала, что пассажиры маршрутки №101 избили девушку за то, что она заплатила за двоих, но ехала одна, заняв сразу несколько сидений. Инцидент начался с того, что ситуацией возмутились несколько пенсионерок, одна из которых демонстративно уселась рядом с пострадавшей.

Словесная перепалка переросла в бойню. Девушку, заплатившую за два места, несколько раз ударил кулаком по лицу один из мужчин, ехавший в этой же маршрутке.

В Днепре мужчина покусал кондуктора: "не пустили..."

Трамвай загорелся в Днепре, кадры: люди выбегали, чтобы не задохнуться.

Водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборки попали на камеру.