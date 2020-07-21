Участник происшествия в Днепре Виталий Ларин рассказал свою версию произошедшего
Об этом пишет Politeka, ссылаясь на телеканал Украина 24.
Напомним, в Днепре мужчина набросился с кулаками на женщину, которая заняла два места в маршрутке.
По его словам, женщина была в нетрезвом состоянии, нецензурно выражалась, провоцируя своим поведением других пассажиров. Ларин говорит, что девушку несколько раз просили покинуть салон, однако безуспешно.
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"Во-первых, пьяная села и начала качать права. Обидела всех, кого могла и видела. Я сорвался и хотел дать по губам. Я сожалею об этом, но я уже не мог терпеть", – заявил он.
После случившегося Ларин поплатился за свое поведение. Его фото и адрес появились в соцсетях, в тот же день двое парней избили его у дверей собственной квартиры. Из-за нападения на мужчину начато уголовное производство, заодно полицейские расследуют и драку в маршрутке.
"Потерпевшая женщина сразу от написания заявления отказалась, однако впоследствии сама обратилась в райотдел полиции. Открыто уголовное производство за хулиганство", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
В полиции контактов потерпевшей не дают, сама она тоже скрывается от камер журналистов. Пассажиру, который напал на нее, вскоре объявят подозрение.
Politeka сообщала, что пассажиры маршрутки №101 избили девушку за то, что она заплатила за двоих, но ехала одна, заняв сразу несколько сидений. Инцидент начался с того, что ситуацией возмутились несколько пенсионерок, одна из которых демонстративно уселась рядом с пострадавшей.
Словесная перепалка переросла в бойню. Девушку, заплатившую за два места, несколько раз ударил кулаком по лицу один из мужчин, ехавший в этой же маршрутке.
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