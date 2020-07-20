В Днепре мужчина, которого не пустили в троллейбус, укусил кондуктора
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".
Инцидент произошел на остановке Бакинской, которая находится в жилом массиве "Победа".
Заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков сообщил журналистам, что в троллейбусе №10 кондуктор не пускала в салон пассажиров, объясняя это карантинными ограничениями - общественный транспорт имеет право перевозить то количество пассажиров, которое соответствует количеству сидячих мест.
Когда в троллейбус зашло максимально допустимое количество пассажиров, кондуктор заявила, что больше никого пускать не станет, потому что вместе с водителем будет нести за такое нарушение ответственность.
Когда в троллейбус зашло максимально допустимое количество пассажиров, кондуктор заявила, что больше никого пускать не станет, потому что вместе с водителем будет нести за такое нарушение ответственность.
Разъяренный пассажир решил отомстить кондуктору и сделал это довольно нестандартным способом. Изначально он хотел ударить кондуктора, но ему не удалось этого сделать, после чего он укусил женщину.
"Все перепугались. Такого никто не ожидал. К счастью, рана несерьезная. Прокуса на руке на было. Уже в диспетчерской рану кондуктора обработали, кондуктор от медицинской помощи отказалась", - сообщил Сусленков.
Он также отметил, что недавно полиция проводила рейды в общественном транспорте Днепра. На водителей, которые перевозили большее количество пассажиров, чем есть в транспорте сидячих мест, составили админпротоколы. Теперь водители должны будут заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Решение остается за судом.
Он также отметил, что недавно полиция проводила рейды в общественном транспорте Днепра. На водителей, которые перевозили большее количество пассажиров, чем есть в транспорте сидячих мест, составили админпротоколы. Теперь водители должны будут заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Решение остается за судом.
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