В Днепре водитель маршрутки вытолкал из салона пассажира, который был без маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Тelegram-канал.

На видео можно заметить, что водитель резко поднимается с кресла, идет в сторону пассажира, хватает его и выталкивает на улицу. В это время мужчина повторяет, что сам выйдет, но водитель на это не реагирует и продолжает свои агрессивные действия.

Известно, что инцидент произошел в 40-й маршрутке.

"Вот такой он - масочный режим в 40-й маршрутке. На видео видно, как водитель 40-й маршрутки выставляет пассажира на улицу", - говорится в подписи.

При этом точно неизвестно, за что именно водитель вытолкал пассажира, и действительно ли причиной тому было отсутствие маски.

Как известно, Кабинет министров Украины принял законопроект, которым предлагается ввести штрафы для владельцев общественных мест, посетители которых не надевают защитную маску.

Так, украинское правительство предлагает Верховной Раде установить штрафы для владельцев общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим. В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагается штрафовать предприятия, предпринимателей, учреждения и организации, которые пустили в помещение человека без респиратора или маски. За такое нарушение могут наложить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Напомним, серьезное ДТП оборвало жизни людей в Днепре: кадры с места трагедии.

Также Politeka сообщала, что под Днепром химическое бедствие в реке: экологи бьют тревогу, что происходит.

Ранее Politeka писала, что змеи заполнили Днепр: кадры происшествия на детской площадке в центре города.