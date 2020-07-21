В Дніпропетровській області зійшли з рейок вагони товарного поїзда

Про це інформує Politeka з посиланням на сторінку Вільногірськ Online в соцмережі Facebook.

Стало відомо, що вранці, 20 липня на перегоні станцій Воскобійня – Верхньодніпровськ стався розвал вантажу, в результаті чого з рейок зійшли три вагони вантажного потягу.

Також повідомляється, що під час аварії назустріч рухався ще один поїзд, який наїхав на вантаж, що розкиданий по рейках і теж зійшов з рейок однією колісною парою.

Рух електропоїздів довелося зупиняти: електричка з П'ятихаток їхала до Вільногірська, наступна пройшла лише до Эрастовки.

Фахівці займалися усуненням події кілька годин, зрештою їм вдалося відновити рух транспорту.

На сьогоднішній день електрички відновили руху, однак пасажири повідомляють про деякі запізнення в розкладі.

Politeka повідомляла, що швидкісний електропоїзд Інтерсіті+, який прямував з Києва, зламався під Харковом. Інцидент стався на станції Люботин Харківської області.

"Пасажири рейсу були доставлені на станцію призначення з допомогою допоміжного локомотива з затримкою в два години", – йдеться у публікації.

В компанії принесли свої вибачення за незручності, а також підкреслили, що фахівці «Укрзалізниці» разом з колегами з Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда.

А на Дніпропетровщині юні дівчата зняли на відео, як одна з них зламала вікно у вагоні приміського поїзда Дніпро – Кам'янське. Пошкодили електричку 9 липня. На відео видно, як дівчина ламає вікно у вагоні. Незважаючи на те, що відео було опубліковано в "сторіс", воно швидко розлетілася в мережі.

Поліція Дніпропетровської області знайшла дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео. Батьки дівчини погодилися компенсувати “Укрзалізниці” витрати на ремонт вагона в повному обсязі – 4105 грн 26 коп.

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