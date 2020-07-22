Де в Дніпрі не буде світла 22 липня

У середу, 22 липня, в семи районах Дніпра планове відключення електрики

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу місцевої ДТЕК.

Повідомляється, що світло на півдня може пропасти з-за необхідності проведення ремонтних робіт.

На підприємстві пообіцяли закінчити роботи в період з 9 ранку до 17 вечора.

Також з'явилася інформація, за якими адресами можливі відключення:

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

проспект Миру, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;

вулиця Захарченко, 2;

провулок Вільний, 2а;

вулиця Амурська, 1 — 33, 2 — 34;

вулиця Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;

вулиця Верещагіна, 1 — 29, 2 — 30;

вулиця Менделєєва, 1 — 47, 2 — 52;

вулиця Янтарна, 54, 56, 66, 68;

вулиця Шолохова, 35, 39;

вулиця Бойова, 2 — 18;

вулиця Варваринська, 1, 9, 13 — 21;

вулиця Новочеркаська, 2 — 64, 3 — 63;

вулиця Полєнова, 1 — 59, 2 — 60;

вулиця Гагрінская, 8 38, 27 — 71;

провулок Солончаковий, 1 — 15, 17, 19;

вулиця Грінченка, 109 — 117;

вулиця Казахстанська, 5 — 23, 6 — 36;

вулиця Мінусинська, 17 — 206;

вулиця Заярская, 1 — 65а;

вулиця Інгульська;

вулиця Берегова, 123, 153;

провулок Іжевський, 5, 6, 7, 8.

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН:

вулиця Донецьке шосе, 123, 125, 129, 131, 135;

вулиця Миколи Міхновського, 2, 4, 10.

САМАРСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Роторна, 17 — 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;

вулиця 20-річчя Перемоги, 1 — 7, 2, 4;

вулиця Карагандинська, 1 — 7.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

вулиця Каменська, 22, 24, 31;

вулиця Коксова, 12, 12а, 16, 19;

вулиця Лисенка, 1, 2 — 10, 3д, 3ж;

вулиця Квітуча, 1 — 25, 2 — 42;

вулиця Ентузіастів, 1 — 37, 2 — 30;

вулиця Сонячна, 1 — 7, 2 — 22;

вулиця Іллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;

вулиця Гайдамацька, 30/2 — 86, 35 — 89;

вулиця Порохова, 1 — 35, 2 — 28, 30 — 66, 37 — 83;

вулиця Жигулівська, 1 — 37, 2 — 36, 38, 38а;

вулиця Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;

провулок Володайского, 1 — 11, 2 — 24;

вулиця Володайская, 1 — 25, 2 — 34;

вулиця Першотравнева, 45;

провулок Першотравневий, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;

вулиця Юрія Кондратюка, 264 — 280, 273 — 317;

вулиця Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;

вулиця Добровільна, 1 — 51, 4 — 36;

вулиця Писемського, 2 — 84, 3 — 77;

вулиця Лисенка, 12, 14;

вулиця Рудна, 1 — 17, 2 — 26, 273 — 317, 280;

вулиця Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;

вулиця Добровільна, 1 — 51, 4 — 36.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Володимирська, 1 — 17, 2 — 28;

вулиця Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

вулиця Саксаганського, 1 — 27, 2 — 30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабиновская, 17 — 25;

вулиця Виборна, 1;

вулиця Генерала Пушкіна, 1 — 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;

вулиця Катерини Мессарош, 35 — 79, 44 — 88;

вулиця Запорізьке шосе, 38;

проспект Пушкіна, 1 — 5;

провулок Ушинського, 2, 2б;

вулиця Херсонська, 1, 2, 3, 4, 5;

вулиця Святослава Хороброго, 33, 37;

вулиця Рибінська, 2 — 80, 102;

вулиця Ярославська, 1 — 75, 2 — 74;

вулиця Казакова, 51 — 73;

вулиця Толстого, 1, 9, 22 — 30;

вулиця Болгарська, 1 — 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;

вулиця Динамо, 1 — 71, 2 — 64, 27а;

вулиця Великолуцкая, 15;

провулок Рибинський весь.

СОБОРНИЙ РАЙОН:

вулиця Миколи Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;

вулиця Глазунова;

вулиця Ботанічна;

вулиця Бронетанкова, 3 — 25;

вулиця Достоєвська;

вулиця Чернишевського, 1, 1а, 1д, 2, 4;

вулиця Спаська, 7, 9;

вулиця Севастопольська, 1, 3, 5 — 11;

вулиця Фурманова, 17, 20;

вулиця 1-й Бригадної, 8;

площа Соборна, 6.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН:

вулиця Шмідта, 7, 9;

вулиця Комсомольська, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.

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