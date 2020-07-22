У середу, 22 липня, в семи районах Дніпра планове відключення електрики
Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу місцевої ДТЕК.
Повідомляється, що світло на півдня може пропасти з-за необхідності проведення ремонтних робіт.
На підприємстві пообіцяли закінчити роботи в період з 9 ранку до 17 вечора.
Також з'явилася інформація, за якими адресами можливі відключення:
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АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
проспект Миру, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;
вулиця Захарченко, 2;
провулок Вільний, 2а;
вулиця Амурська, 1 — 33, 2 — 34;
вулиця Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;
вулиця Верещагіна, 1 — 29, 2 — 30;
вулиця Менделєєва, 1 — 47, 2 — 52;
вулиця Янтарна, 54, 56, 66, 68;
вулиця Шолохова, 35, 39;
вулиця Бойова, 2 — 18;
вулиця Варваринська, 1, 9, 13 — 21;
вулиця Новочеркаська, 2 — 64, 3 — 63;
вулиця Полєнова, 1 — 59, 2 — 60;
вулиця Гагрінская, 8 38, 27 — 71;
провулок Солончаковий, 1 — 15, 17, 19;
вулиця Грінченка, 109 — 117;
вулиця Казахстанська, 5 — 23, 6 — 36;
вулиця Мінусинська, 17 — 206;
вулиця Заярская, 1 — 65а;
вулиця Інгульська;
вулиця Берегова, 123, 153;
провулок Іжевський, 5, 6, 7, 8.
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН:
вулиця Донецьке шосе, 123, 125, 129, 131, 135;
вулиця Миколи Міхновського, 2, 4, 10.
САМАРСЬКИЙ РАЙОН:
вулиця Роторна, 17 — 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;
вулиця 20-річчя Перемоги, 1 — 7, 2, 4;
вулиця Карагандинська, 1 — 7.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
вулиця Каменська, 22, 24, 31;
вулиця Коксова, 12, 12а, 16, 19;
вулиця Лисенка, 1, 2 — 10, 3д, 3ж;
вулиця Квітуча, 1 — 25, 2 — 42;
вулиця Ентузіастів, 1 — 37, 2 — 30;
вулиця Сонячна, 1 — 7, 2 — 22;
вулиця Іллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;
вулиця Гайдамацька, 30/2 — 86, 35 — 89;
вулиця Порохова, 1 — 35, 2 — 28, 30 — 66, 37 — 83;
вулиця Жигулівська, 1 — 37, 2 — 36, 38, 38а;
вулиця Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;
провулок Володайского, 1 — 11, 2 — 24;
вулиця Володайская, 1 — 25, 2 — 34;
вулиця Першотравнева, 45;
провулок Першотравневий, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;
вулиця Юрія Кондратюка, 264 — 280, 273 — 317;
вулиця Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;
вулиця Добровільна, 1 — 51, 4 — 36;
вулиця Писемського, 2 — 84, 3 — 77;
вулиця Лисенка, 12, 14;
вулиця Рудна, 1 — 17, 2 — 26, 273 — 317, 280;
вулиця Беломорская, 1 — 55, 4 — 50;
вулиця Добровільна, 1 — 51, 4 — 36.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
вулиця Володимирська, 1 — 17, 2 — 28;
вулиця Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
вулиця Саксаганського, 1 — 27, 2 — 30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабиновская, 17 — 25;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Генерала Пушкіна, 1 — 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;
вулиця Катерини Мессарош, 35 — 79, 44 — 88;
вулиця Запорізьке шосе, 38;
проспект Пушкіна, 1 — 5;
провулок Ушинського, 2, 2б;
вулиця Херсонська, 1, 2, 3, 4, 5;
вулиця Святослава Хороброго, 33, 37;
вулиця Рибінська, 2 — 80, 102;
вулиця Ярославська, 1 — 75, 2 — 74;
вулиця Казакова, 51 — 73;
вулиця Толстого, 1, 9, 22 — 30;
вулиця Болгарська, 1 — 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;
вулиця Динамо, 1 — 71, 2 — 64, 27а;
вулиця Великолуцкая, 15;
провулок Рибинський весь.
СОБОРНИЙ РАЙОН:
вулиця Миколи Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;
вулиця Глазунова;
вулиця Ботанічна;
вулиця Бронетанкова, 3 — 25;
вулиця Достоєвська;
вулиця Чернишевського, 1, 1а, 1д, 2, 4;
вулиця Спаська, 7, 9;
вулиця Севастопольська, 1, 3, 5 — 11;
вулиця Фурманова, 17, 20;
вулиця 1-й Бригадної, 8;
площа Соборна, 6.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН:
вулиця Шмідта, 7, 9;
вулиця Комсомольська, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.
Politeka писала, що тарифи на комуналку несподівано злетять з серпня: чого чекати українцям у платіжках.
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