В Днепре на одном из рынков торгуют тухлыми птичьими тушами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, пользовательница соцсети Ирина Минко в соцсети поделилась историей о том, как в одном из районов Днепра, Игрени, ее муж пошел на местный рынок, чтобы купить домашнюю курицу и утку.

Когда женщина начала обрабатывать птичьи туши, она заметила, что в курице печень уже позеленела. Сначала Ирина подумала, что это была просто желчь, но потом взяла печень в руки, а та начала просто распадаться.

После этого женщина приступила к утке. Она сразу заметила, что тушка была заморожена, но Ирину это не слишком смутило, так как из-за сильной жары много продавцов торгуют замороженной продукцией. Однако когда женщина начала размораживать утку, то почувствовала резкий запах тухлятины. При этом стоила утка довольно недешево. Разрезая птицу, женщина увидела, что мясо в некоторых местах уже стало зеленого цвета и издает неприятный запах.

"Видит бог, если бы я могла вырваться в тот момент на рынок, я бы этому продавцу запихнула этот труп в глотку!!! Хотели купить детям домашний свежий продукт, в результате получили труп птицы, которая наверняка сдохла не своей смертью! В общем будьте, дорогие жители и покупатели, внимательные!!! У некоторых продавцов вообще остатки совести растеряны, а скорее всего ее и не было", - возмутилась днепрянка.

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