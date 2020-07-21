Мужчина сам собрал себе "транспорт" во время карантина

На дороге Днепра заметили необычное транспортное средство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, пользовательница Facebook обнародовала видео, снятое из салона авто, на котором можно увидеть, как впереди передвигается человек на странном "транспорте" - стуле на трех колесах и с мотором.

"Модный", - лаконично прокомментировала автор видео.

В комментариях откликнулся и сам владелец креативного транспортного средства. Мужчину зовут Андрей Кошарук. По его словам, он собрал этот "транспорт" во время карантина, когда нужно было ездить на работу. Необычное средство передвижения оборудовано двумя электродвигателями, а также у него есть тормоза, стоп-сигналы и задний ход.

"Спасибо всем, кто обратил внимание, и, к сведению всех: водить умею, свет, тормоза, сигнал и задний ход есть, якобы создаю проблемы (могу только для невнимательного водителя), полиция не может на меня реагировать, потому что должна быть причина для реакции", - написал он.

Днепряне восторженно отнеслись к такому мастерству и изобретательности Андрея, но у многих возникли сомнения относительно того, безопасно ли так передвигаться по городу, так как такой самодельный вид транспорта плохо заметен на дороге - слишком низкий. Однако сам Кошарук ответил, что никаких проблем по этому поводу не возникало.

Напомним, в Днепре мужчина покусал кондуктора: "не пустили...".