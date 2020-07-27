Сьогодні відключать світло в трьох районах

У трьох районах міста Дніпро сьогодні відбудеться масове відключення електрики

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу Дніпровських електромереж.

Повідомляється, що відключати світло будуть з 9 ранку до 17 вечора за наступними адресами:

АНД район:

вулиця Л. Кумача 432-101, 64-134;

вулиця Лозова 49;

вулиця Мольєра 158-162;

вулиця Ризька 3-87, 2-82;

вулиця Бойова 2-18,

вулиця Варваринська 1, 9, 13-21;

вулиця Новочеркаська 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова 1-59, 2-60

вулиця Гагрінская 8-38, 27-71;

провулок Солончаковий 1-15, 1-19;

вулиця Гринчеко 109-117.

СОБОРНИЙ РАЙОН:

вулиця Олени Ган;

вулиця Маневрова;

вулиця Ласточкіна;

вулиця Достоєвського.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

вулиця Коробова, 26, 8;

вулиця Набережна Заводська, 91б, 92;

вулиця Юрія Кондратюка, 1,5 189;

житломасив Парус, 1б, 1, 1, 1К, 3, 6;

вулиця Метростробудивська, 2б, 4д;

Набережна Заводська, 102б.

Politeka повідомляла, що в середу, 22 липня, в семи районах Дніпра відбулися планові відключення електрики. Світло на півдня пропадав з-за необхідності проведення ремонтних робіт.

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