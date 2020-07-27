На Дніпропетровщині безвісти зник 17-річний хлопець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого Миколу Грицая. Хлопцеві 26 липня виповнилося 17 років.

За даними ЗМІ, юнак зник ввечері 26 липня.

На місці надзвичайної події чекають водолазів з Дніпра, які будуть шукати юнака у воді. Вчора до глибокої ночі рідні і друзі обстежили всю прилеглу територію з ліхтарями. Його шукали на березі, прочесали всю округу, але знайти хлопця так і не вдалось.

"Якщо володієте будь-якою інформацією, повідомте за телефоном рідним 066 333 78 48", - йдеться в повідомленні.

Також раніше повідомлялось, що у Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік утонув, намагаючись врятувати свою онуку. Так, 65-річний чоловік намагався врятувати дівчинку, яка тонула в річці, і в результаті загинув сам. Трагедія сталася біля Гданцівської греблі. Відпочиваючі біля річки люди почули крики жінки і побачили, що в воді борсається дівчинка і літній чоловік. Побачивши, що люди тонуть, на допомогу їм кинувся один з відпочиваючих хлопців. Він зумів зачепити за шию дитину і витягнути на берег. Поки дівчинку витягали з води, її дідусь зник у воді і більше на поверхню не виплив. Згодом його тіло знайшли водолази і витягли на берег.

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