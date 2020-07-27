В Кривому Розі звільнили з полону місцевого жителя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу регіональної поліції.

Встановлено, що 27-річного чоловіка викрав його знайомий, після цього практично дві доби утримував його на прив'язі, вимагаючи гроші. Відвезли потерпілого від його ж будинку, причому зроблено це було при свідках.

31-річний викрадач привіз свою жертву до себе в квартиру, після чого надів йому на шию нашийник і прикував до батареї.

Не домігшись від жертви необхідного, підозрюваний забрав у нього ключі, побував у квартирі жертви і викрав звідти цінні речі.

Правоохоронцям вдалося звільнити потерпілого 24 липня. Його госпіталізували з численними пораненнями.

Викрадач затриманий, його дії кваліфіковані відразу за трьома статтями КК України. Розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 127 (катування) і ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу.

Politeka повідомляла, що в курортній Затоці поліція знешкодила банду грабилей, які полювали на відпочиваючих. За словами правоохоронців, троє чоловіків приїхали на море в Затоку і дочекавшись темряви проникли в один з будиночків місцевого готелю. Зловмисникам не завадило те, що в номері спала сім'я туристів, вони викрали планшет і мобільний телефон.

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